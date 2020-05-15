  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'

Veda Haccı Hutbeleri sergisi dijital olarak sunuldu
için kalan
Spor

Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar

Gaziantep Futbol Kulübü, liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını sağlık tedbirleri altında, moral ve motivasyonu arttırmak için futbolcuların kendi seçtikleri şarkı listesi eşliğinde sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:30:21 -
Önce şarkılarını seçtiler sonra antrenman yaptılar

Gaziantep Futbol Kulübü, liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını sağlık tedbirleri altında, moral ve motivasyonu arttırmak için futbolcuların kendi seçtikleri şarkı listesi eşliğinde sürdürdü.


Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen iki aylık aranın ardından başladığı çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, 12 Haziran’da başlayacak ligler öncesi hazır olmak için sürdürdüğü antrenmanlarını korona virüs salgını nedeniyle çeşitli sağlık tedbirleri altında sürdürüyor.


Antrenman, Teknik Direktör Marius Sumudica karantinada olduğu için antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde iki grup halinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik özel program eşliğinde yapılan antrenmanda yenileme çalışmaları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla devam etti. Antrenman sırasında, futbolcuların moral motivasyonunu arttırmak için özel müzik istekleriyle oluşturulan şarkı listesi eşliğinde çalışma yapıldı.


Antrenmana karantina süreci yeni sona eren Kana-Bıyık, Günay ve Diarra ile karantinada bulunan Maxim katılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı