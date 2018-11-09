Önce Şanlıurfa sonra Sakarya'da ele geçirildi... Değeri dudak uçuklattı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.E.D.(30) isimli şahsın aracında 30 adet şeffaf poşete sarılı halde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 4 kilo 300 gram metamfetamin isimli uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Polis ekiplerince M.E.D., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa otoban girişinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mardin yolu otoban girişinde Van’dan gelen bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, zulalanmış halde 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.