0553 313 94 23
impression

Önce Şanlıurfa sonra Sakarya'da ele geçirildi... Değeri dudak uçuklattı

Sakarya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda zehir tacirlerine büyük bir darbe indirildi.

09 Kasım 2018 Cuma 06:28
Önce Şanlıurfa sonra Sakarya'da ele geçirildi... Değeri dudak uçuklattı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.E.D.(30) isimli şahsın aracında 30 adet şeffaf poşete sarılı halde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 4 kilo 300 gram metamfetamin isimli uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Polis ekiplerince M.E.D., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa otoban girişinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mardin yolu otoban girişinde Van’dan gelen bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, zulalanmış halde 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 06:28
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Sakarya
  4. Mardin
  5. metamfetamin
  6. sakarya
  7. şanlıurfa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sayı 4 bini aştı... 30 binlik paket yolda
    1. Sayı 4 bini aştı... 30 binlik paket..
    2. O ilimizde görülmüştü... Korkutan..
    3. Hükümet hazırladı… Tüm kesimlerin..
    4. Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem..
    5. Kıdemde ‘giriş-çıkış’ oyunu bitiyor
    6. Önce Şanlıurfa sonra Sakarya'da ele..
    7. Bağışına da özendirene de hapis geliyor
    8. Yer Konya... Bir anda alevlere teslim..
    9. O polis böyle konuştu: Basiretsizlik
    10. "Cemal'i son arzusundan mahrum ettiler"
    11. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak..
    12. Serkan Reçber, Genk Beşiktaş maçı..
    13. Ali Ece'den Beşiktaş yorumu:..
    14. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin..
    15. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    16. Japon devi binlerce elemanını işten..
    17. Demokratlar hareket geçti: Trump'a..
    18. 'Terör sevici' Mahsun Kırmızıgül'e..
    19. Öztürk Yılmaz ağzından kaçırdı!..
    20. Geceye Fenerbahçe damgası!..
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?