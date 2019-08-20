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Önce ortak olundu! Şimdi yeni İHA geliştiriliyor

Ukrayna devlet savunma şirketiyle Baykar Savunma'nın ortak kurulan şirketi ilk olarak yeni nesil İHA 'Akıncı' üzerinde çalışıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 13:49
Önce ortak olundu! Şimdi yeni İHA geliştiriliyor

Ukroboronprom’dan yapılan açıklamada, şirkete bağlı Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport ile Türk savunma sanayi şirketi Baykar Savunma arasında kurulan ortak şirketin ilk proje üzerinde çalışmalara başladığı belirtildi.

İlk proje yeni nesil “Akıncı” İHA’sı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin, ilk projenin yeni nesil “Akıncı” İHA’sı olduğunu belirterek, “Yeni nesil saldırı İHA’sı Akıncı, 21’inci yüzyıl çatışmalarının gereksinimleri doğrultusunda geliştiriliyor ve öncelikle Türk ve Ukrayna ordusunun donatılmasına yönelik olacak.” dedi.

Akıncı’nın, konvansiyonel uçaklarda bulunan silahlarla yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştireceğine işaret eden Bukin, “Yüzlerce kilogram ağırlığında ağır mühimmatlar kullanılabilecek.” ifadesini kullandı.

1 ton ağırlığında, 12 km irtifa, 24 saat uçuş

Yeni nesil “ağır İHA” sınıfına ait Akıncı, 1 ton ağırlığında silahlar taşıyarak, 12 kilometrelik irtifaya çıkıp 24 saat süren uçuşlar gerçekleştirebiliyor. Akıncı, güdümlü füzelerin yanı sıra konvansiyonel ve yüksek hassasiyetli bomba taşıma özelliğine sahip.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesi'nden geçen hafta yapılan açıklamada, Baykar Savunma ile Ukrspetseskport arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu bildirilmişti.

Baykar Savunma ile Ukrspetseskport ortak şirket kurdu

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesi'nden geçen hafta yapılan açıklamada, Baykar Savunma ile Ukrspetseskport arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:49
  1. Ukroboronprom
  2. Türk savunma sanayi şirketi Baykar Savunma
  3. İHA

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