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Gündem Önce milli birlik, huzur ve güvenlik! Üniversitelerde ilk ders ‘Terörsüz Türkiye’
Gündem

Önce milli birlik, huzur ve güvenlik! Üniversitelerde ilk ders ‘Terörsüz Türkiye’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Önce milli birlik, huzur ve güvenlik! Üniversitelerde ilk ders ‘Terörsüz Türkiye’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tüm üniversitelere gönderdiği resmi yazıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve yapılacak ilk derslerde "Terörsüz Türkiye" hedefinin işlenmesini talep etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemine işaret edilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınması, bu kapsamda akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi istendi.

Yazıda, üniversitelerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde "Terörsüz Türkiye" hedefinin işlenmesinin öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasına, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacağı vurgulandı.

Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

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