Önce korona haritası zannedildi... İşte CHP'nin bilinen tecavüz haritası
Tecavüz skandallarının peş peşe patladığı CHP'de parti yönetiminin sessizliğinin devam etmesi tepkilerin artmasına neden olurken A Haber, CHP'nin 'tecavüz' haritasını yayınlayarak skandalı gözler önüne serdi.
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Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), skandallara yönelik tepki çeken sessizlik sürüyor.
A Haber, koronavirüs haritası zannedilen bir harita yayınladı. CHP'nin taciz haritasını gösteren haritada, tecavüz skandallarının Türkiye'nin dört bir yanında yer aldığı görüldü.
Haritada İstanbul ile ilçeleri, Muğla, Bursa, Tokat, Konya, Sivas ve Bitlis'teki son günlerde ortaya çıkan skandallar yer aldı. Taciz lağımının patlak verdiği ve bu duruma parti yönetiminin sessiz kaldığı CHP'de, skandalların devamının geleceği değerlendiriliyor.