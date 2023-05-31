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Gündem Önce Kılıçdaroğlu'nun tabutunu kaldırmışlardı şimdi ise 'lokma'sı döküldü
Gündem

Önce Kılıçdaroğlu'nun tabutunu kaldırmışlardı şimdi ise 'lokma'sı döküldü

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:17:00 -

Muhalefetin 'Z uşağı' söylemiyle toplumdan soyutlamaya çalıştığı gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabutunu kaldırmıştı. Şimdi ise Fatih'te bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için lokma döktü. Stantta bulunan led ekranda "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer alırken, vatandaşlar lokma almak için kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken, seçimden yenilgiyle çıkan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde lokma döktü. Kurulan lokma standında yansıtılan ekranda Kılıçdaroğlu için, "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer aldı. Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu için dağıtılan lokmadan almak için kuyruğa girdi.

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Z kuşağı, Kemal'in tabutunu kaldırdı
Z kuşağı, Kemal'in tabutunu kaldırdı

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Z kuşağı, Kemal'in tabutunu kaldırdı

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Yorumlar

bir şey olmaz

kemal koltuğu bırakmaz alısmıs kac secimdir kaybediyor chplilerde alıstı sayesinde muhalalefete ::))

emir

siyasette böyle şeyler olur.insanımız bunu yapmış.aşırıya kaçmamak hakarete varmamak şartı ile her şey güzeldir ve tebessüm ettirir. onlar kazansaydı düşünün neler olurdu.bunu burada söylemeyeceğim. siyaset aslında böyle bir şey ama hastalık derecesinde olmamalıdır.kim başa geçerse geçsin hayatından yaşantısından emin olmalı geleceğe güvenle bakmalıdır.biz sayın CUMHURBAŞKANIMIZIN 20 yıldan fazladır iktidarından çok memnunuz biz kendimizi yönetiyoruz.işin aslı budur.onun için hep kazandı.bu milletin gönlünde gönlümüzde yer etti. bayrağı elden bırakma. duayı dilden bırakma. aşkı gönülden bırakma. ne kadar güzel ve anlamlı değil mi...
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