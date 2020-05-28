Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
Gaziantep’in Nizip ilçesinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde binaların girişlerinde bulunan 2 bisikleti ve 2 otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.