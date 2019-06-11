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Önce fiyatlar sonra dolu çiftçiyi vurdu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dolu sebebiyle 5 bin dönümden fazla ekili arazi zarar görürken, maddi hasarın 10 milyon lira olduğu açıklandı.

11 Haziran 2019 Salı 15:44
Önce fiyatlar sonra dolu çiftçiyi vurdu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dolu sebebiyle 5 bin dönümden fazla ekili arazi zarar görürken, maddi hasarın 10 milyon lira olduğu açıklandı.


Bezelye hasadına başlayan çiftçiler ilk mahsûllerini 2 liradan satmaya başladı. Sonra 1 liraya kadar düşen bezelye fiyatları ile şok yaşayan üreticiler, yağan dolu yağışıyla ürünleri zarar görünce ne yapacaklarını şaşırdılar.


Yenişehir Ziraat odası Başkanın Sadi Aktaş, “İlçemize bağlı 6-7 köyde ağırlık olarak bezelye ekili tarlaların haricinde biber ekili 5 bin dönümden fazla arazide bulunan mahsûl doludan zarar gördü. Yağan dolu yağışı sonrası yaklaşık 10 milyon liralık zarar olduğunu tahmin ediyoruz. Vatandaşın sigorta yaptırmasını ön görüyoruz. Bunun poliçe bedelleri yüksek çıkıyor, yüzde 50’lik kısmını devlet desteklemesine rağmen öyle çiftçilerimiz var ki, geçen yılki poliçe bedellerine baktığımızda bu sene ücret çok geldiği için sigorta yaptırmadı. Mağdur oldu, ne yazık ki 5 kuruş para alamayacak çiftçilerimiz var” diye konuştu.


Başkan Aktaş, “Dolunun önüne geçilmiyor, Allah afetlerden esirgesin. Fakat yıllardır açık alanda tarım yapan çiftçilerimizin bu tür zararlara uğradıklarını görüyoruz. Tarsim sigortaları doluya karşı bir poliçe düzenledi, kapsam alanına aldı. Önümüzdeki yıllarda da aşırı sıcaklardan bizim sebzelerimizde çiçek dökmeleri meydana gelecek, bu da sigorta kapsama alınırsa çiftçilerimizin mağduriyetleri ortadan kalkmış olur” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:44
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