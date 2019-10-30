Önce eleştirdi sonra cilaladı! Ahmet Hakan’dan Portakal’a bomba cevap

FOX TV Ana Haber sunucu Fatih Portakal, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın kendisi hakkında söylediği, "Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil" sözlerine cevap vermişti.

Portakal, "Zır cahil ağır olmuş ama! Diyecek bir şey yok." Demişti.

Ahmet Hakan, bugün Biz10 TV adlı YouTube kanalında FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal ile yaşadığı tartışmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Hakan, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal ile girdiği tartışmaya ilişkin olarak "Burnundan kıl aldırmamanın geçer akçe olduğu bir dönemde, eleştiri, üstelik ağır eleştiri karşısında sergilenen bu tahammül, ne yalan söyleyeyim, benim çok hoşuma gitti. Buradan Fatih Portakal’a bin selam yolluyorum" dedi.