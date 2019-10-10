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Önce eğitim aldılar sonra markalaştılar

İTO’nun desteğiyle ihracata ilk adımı attılar... İTO tarafından yürütülen ‘İhracata İlk Adım Programı’ ile 266 firma yurt dışına açıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:02
Önce eğitim aldılar sonra markalaştılar

İTO üyelerinin 15 yıldır ihracatçı olması için Oda tarafından yürütülen ‘İhracata İlk Adım Programı’ ile 266 firma yurt dışına açıldı. Bunlardan bazıları pazarlarını çeşitlendirirken, bazıları marka ihracatı yapar hale geldi.

İstanbul Ticaret Odası’nın, KOBİ’lerin hem ihracat potansiyellerini artırmak hem de ihracatlarını sürdürülebilir hale getirmek için gerçekleştirdiği İhracata İlk Adım Programı (İİAP), 2005’ten bu yana KOBİ’lerin bu sorununa deva oluyor.

Bu yıl 12. etabın tamamlandığı İİAP sayesinde 14 yılda 266 firma ihracatçı konuma geldi. İhracat yapabilme potansiyelini en az yüzde 38 artıran firmalardan, program sayesinde yurt dışına marka ihraç edenler de bulunuyor. Her etapta ortalama 20’şer firmanın seçildiği programda, firmalara 4 ay boyunca 64’er saatlik ihracat eğitimleri veriliyor.

İİAP’ın yüzleri en çok güldüren tarafı ise firmalara eğitimlerin, firmaların iş akışını aksatmayacak yerinde veriliyor olması. Firmalar başvuruların arkasından bir eleme sürecinden geçiyor. Buna göre ihracat potansiyeli geliştirilebilecek firmalar elemeden geçiyor. Eğitim boyunca firmalar danışmanlardan birebir destek alıyor ve her türlü sorularını danışmanlara sorabiliyor.

Destek olursa büyüyorlar

Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların yüzde 99.9’unu KOBİ’ler oluşturuyor. Ancak bu yüzde 99.9’luk kesim Türkiye ihracatının yalnızca yüzde 40’ını gerçekleştiriyor. Yapılan araştırmalara göre ihracata başlayan her 4 KOBİ’den üçü 3 yılın sonunda ihracattan çekiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:02
  1. İTO
  2. İhracata İlk Adım Programı
  3. İstanbul Ticaret Odası
  4. KOBİ
  5. İhracata İlk Adım Programı (İİAP)

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