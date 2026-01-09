Trafikte mide bulandıran ahlaksızlık kamerada! Vatandaşlar isyan etti

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde yaşanan bir olay, trafikteki sorumsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Seyir halindeki bir sürücünün, çevredeki vatandaşların tepkisini çeken uygunsuz davranışları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün trafikteyken ahlakı hiçe sayan hareketlerde bulunduğu iddia edildi.

Olay anına tanık olan ve kaldırımda bulunan vatandaşlar, duruma kayıtsız kalmadı. Görüntüleri kayda alan kişiler, aracın plakasını tespit ederek yetkililere şikâyette bulundu. Söz konusu sürücü ise yapılan tepkilerin ardından aracını hızla uzaklaştırarak akan trafikte gözden kayboldu.

Olayla ilgili inceleme başlatılması beklenirken, görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı.