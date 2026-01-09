  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Küstahlıkta sınır tanımıyor: Kovboy Trump dünyayı tehdit yağmuruna tuttu!

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller

Ekonomik yangın sokaklara taştı: İran’da halk 12 gündür ayakta!

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem Trafikte mide bulandıran ahlaksızlık kamerada! Vatandaşlar isyan etti
Gündem

Trafikte mide bulandıran ahlaksızlık kamerada! Vatandaşlar isyan etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki bir sürücünün, çevredeki vatandaşların tepkisini çeken uygunsuz davranışları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde yaşanan bir olay, trafikteki sorumsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Seyir halindeki bir sürücünün, çevredeki vatandaşların tepkisini çeken uygunsuz davranışları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün trafikteyken ahlakı hiçe sayan hareketlerde bulunduğu iddia edildi.
Olay anına tanık olan ve kaldırımda bulunan vatandaşlar, duruma kayıtsız kalmadı. Görüntüleri kayda alan kişiler, aracın plakasını tespit ederek yetkililere şikâyette bulundu. Söz konusu sürücü ise yapılan tepkilerin ardından aracını hızla uzaklaştırarak akan trafikte gözden kayboldu.
Olayla ilgili inceleme başlatılması beklenirken, görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Ulan ahlaksız 
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23