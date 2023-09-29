Önce çıkarıldı sonra geri getirildi! Altın Portakal’da FETÖ propagandası

Sebahattin Ayan İstanbul

Azgın azınlığın terör ve LGBT sevdası, kültür ve sanat dünyası üzerine gölge düşürmeye devam ediyor. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Altın Portakal Film Festivali yönetimi, Altın portakal film festivaline FETÖ gölgesi düşürdü. KHK’lılar üzerinden FETÖ propagandası yapan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeselin festivalin seçkisinden çıkarılmasıyla başlayan FETÖ ve mahalle baskısı sinirleri gerdi. Skandal belgesel aralarında geçtiğimiz yıl Boğaziçi Film Festivali’nde aldığı ödülü, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atan Şebnem Fincancı’ya adayan yönetmen Özcan Alper’in bulunduğu ve başını Demet Akbağ’ın çektiği jüri heyetinin baskılarına boyun eğen festival yönetimi tarafından tekrar seçkiye geri alındı. İkinci kez yapılan skandala tepki gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Türkiye’nin en önemli festivallerinden birinde terör örgütü propagandasına izin vermeyeceklerini belirterek festivalden çekildi.

Destansı 15 Temmuz mücadelesini itibarsızlaştırma girişimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasının bir parçası olmayacaktır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz.”

Tam bir fiyasko

Konu ile ilgili gazetemize konuşan yazar ve sinema eleştirmeni Bedir Acar ise şunları söyledi: “Antalya’da yaşananların danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Önce FETÖ iltisaklı olduğu iddiaları gündeme gelen bir filmi seçkiden çıkarmak, ardından yeniden seçkiye dahil etmek, bu arada jüri kavgası çıkarmak film festivallerinden sanat üzerinden gelenekselleşen provokasyon denemesi gibi geliyor. Mesele festival yönetimi açısından tam bir fiyaskodur. Madem böyle olacaktı, adama sorarlar ‘o zaman niye bu pisliği yedin’ diye... Neyse ki bunlara en güzel cevabı Kültür Bakanlığı verdi. Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması ve sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasını gördü ve bunun bir parçası olmamak için festivalden desteğini çekti. Sanat camiasının milletin gözünde ‘kendi uyuzunu kaşıyan insanlar’ olarak görülmekten kurtulması gerek. Kendi içindeki pislikleri ayıklamak için gerçek sanatçıların konuşması gerek.”