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Aktüel

Önce çarptı, sonra metrelerce sürükledi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir TIR, çarptığı aracı metrelerce sürükleyerek devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:44:53 -
Önce çarptı, sonra metrelerce sürükledi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir TIR, çarptığı aracı metrelerce sürükleyerek devrildi.


Kaza bugün terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü altında duran 34 CJP 166 plakalı araca, T.C. idaresindeki 16 HDF 13 plakalı TIR çarptı. Çarptığı aracı metrelerce sürükleyen TIR yan devrildi. Kazada maddî hasar meydana geldi. Kaza sonrasında trafik tek yönlü verilirken, soruşturma sürüyor.

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