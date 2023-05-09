Önce Barclays, şimdi de Goldman: Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak?
Barclays stratejistlerinin ardından Goldman Sachs stratejitleri de Fed'in bu yıl faiz oranlarını indirmek konusunda piyasanın öngördüğünden daha az agresif olacağına inanıyor.
Praveen Korapaty liderliğindeki Goldman Sachs stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda bu yıl faiz indirimi konusunda piyasanın öngördüğü kadar agresif olmayacağında Barclays’e destek verdi.
Fed'in davranışını analiz eden stratejistler Fed'in gelecek 6 ayda izleyeceği rotanın faizi sabit tutmak olacağını savundu.
Barclays analistleri geçtiğimiz hafta yayınladıkları yatırımcı notunda, Fed'in agresif faiz indirimlerinden bu yıl uzak duracağını savunarak yatırımcılara Ağustos 2023 vadeli faiz kontratlarında kısa pozisyon tavsiye etmişlerdi.
Fed toplantı tarihlerini referans alan swap kontratlarının hali hazırda politika faizini yıl sonu için cari orandan 70 baz puan civarında daha düşük fiyatlıyorlar.
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