Önce bak aynaya sonra çık ortaya! Küfürbaz Müjdat'tan Akşener'e üslup dersi

Uğur Dündar ile Mine Özbek'in sunduğu 'Haftanın Panoraması' programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masanın dağılmasıyla muhalefetin estirdiği rüzgara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Dündar, Cumhuriyet yazarı küfürbaz Müjdat Gezen'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili yazdığı mektubu canlı yayında okudu. Tiyatrocu unvanıyla devlete saldırmayı kendine şiar edinen küfürbaz Müjdat Gezen bu kez 6'lı masayı dağıtan Akşener'i hedef aldı.

Müjdat Gezen mektubunda şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye son depremde 2 deprem yaşadı. Siyasi deprem can alıcı olmamakla birlikte can yakıcı oldu. Meral Akşener’in bence kendine göre haklı nedenlerle masadan kalkması olağan sayılabilir. Ancak insana da sorarlar; Hanımefendi siz son zamanlarda yurtdışında mıydınız? Ben bu meseleye mizahçı şapkamı bir kenara koyup 42 yıldır yapmaya çalıştığım öğretmen barışçılığımla yaklaşmak istiyorum. Akşener politikacı olduğu kadar bir öğretmendir. Altılı masadan ayrılırken asena tavrını bir kenara koyup öğretmen barışçılığı üslubuyla gitseydi daha şık olurdu. Diye bilir ki ‘nasıl davranacağımı sizden mi öğreneceğim? Estağfurullah, benim kimseye öğretecek bir durumum yok. Sadece yaşadığım 80 yıl içinde yaşadıklarımdan öğrendiklerimi anlatmaya çalışacağım.

"Üslubu hiç yakışık olmadı"

Meral Akşener eski video bantlarına bir kez daha bakıp ‘ben ne övgüler yapmışım’ der belki. Çünkü öğretmenler barışçıdır, topluma barış mesajları verir. Yıkıcı olmak kolaydır. Sayın Akşener anketlere bakıp karar vermişse, Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinden önceki anketlerine bakmasını öneririm. Garibanın hiç şansı yoktu o anketlere göre. Akşener masadan kalkabilir ama o üslubu hiç yakışık olmadı diyebilirim. Çok sertti. Ben onun sahadaki sert tavrını seviyorum ama kendisine mecliste grup kurma şansı veren Kılıçdaroğlu’na bu denli sert çıkmasını bir anlam veremediğimi belirtmek isterim.

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"HDP olmadan hiçbir şey olmaz"

Şuan bireysel bir anket yapılırsa sayın Akşener büyük bir oy kaybına uğramıştır. Hayattan öğrendiklerim bunun bana böyle olduğu söylüyor. Belki kendisi de üzüntülüdür bu konuda. Konuğun Muharrem İnce sevdiğim bir insan, bunu o da bilir. İyi bir öğretmendir İnce. Politik sahada iyi bir hatip olmasının nedenlerinden biri burada yatar. Ben ondan bir beklenti içerisindeyim. Ben barışçıl tavrıyla aklın yanında bulunmasını isterim ve dilerim. Masaya oturmak şart değil ama destek vermek iyi olur derim. Sonunda herkesin bildiği gibi anahtar HDP’nin elindedir. Onlar olmadan hiçbir şey olmaz. Sanırım HDP bu beşli masanın yanında olacaktır. Diğer sol tandanslı partilerde aynı çizgide olacaklardır. Bence her şeye rağmen her şey çok güzel olacak.