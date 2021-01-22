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Yerel Önce araca sonra durağa çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Yerel

Önce araca sonra durağa çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce işçi servisine, ardından otobüs durağına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 07:28:00 -
Önce araca sonra durağa çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kaza, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde saat 01.00 sıralarında Eskişehir-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedir Olgun(23) yönetimindeki 16 LOL 28 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce işçi servisine daha sonra yol kenarında bulunan otobüs durağına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü Bedir Olgun yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Muzaffer Samet T. ile Osman G., Yusuf B., ve Bilal B. ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Araştırma ve Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bedir Olgun’nun cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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