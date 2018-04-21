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'Onca işin arasında bizimle ilgileniyorsunuz'

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen konuşmayı anlattı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:09
'Onca işin arasında bizimle ilgileniyorsunuz'

Fenerbahçe tribünlerinden başına atılan yabancı maddeyle kafası yarılan Şenol Güneş'e spor ve siyaset camiasından birçok isim geçmiş olsun telefonu açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Güneş'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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"BİZİMLE İLGİLENİYORSUNUZ"

Hürriyet gazetesine röportaj veren Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımız bu tür durumlarda ilgisini esirgemez. "Geçmiş olsun, üzülme" dedi. Ben de teşekkür ettim kendisine. "Sağ olun siz tesisleri yapıyorsunuz. Ve sizin daha önemli öncelikleriniz var. Bu işi düzelecekse yine biz düzelteceğiz, futbolcusuyla, antrenörü ile birlikte" dedim."

Şenol Güneş’in yere yığıldığı an - İZLE

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:09
  1. Şenol Güneş
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe

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