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Onazi'ye hastane odasında doğum günü sürprizi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ogenyi Onazi'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

25 Aralık 2018 Salı 00:04
Onazi'ye hastane odasında doğum günü sürprizi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ogenyi Onazi'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp Başkanı Ağaoğlu'nun akşam saatlerinde İstanbul'da aşil tendonundan ameliyat olan Ogenyi Onazi'ye, operasyonun ardından doğum günü kutlaması yaptığı belirtildi.

Ağaoğlu, 26 yaşına giren futbolcu için tedavi olduğu hastane odasında pasta keserek, bir an önce iyileşerek takımdaki yerini alması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Onazi'nin ise Ağaoğlu'nun sürprizi ve temennileri için teşekkür ettiği ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:04
  1. Ogenyi Onazi
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu

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