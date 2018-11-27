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Onazi, tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti

Fenerbahçe ile oynanan mücadelede sakatlanan Trabzonsporlu yıldız oyuncu Ogenyi Onazi, tedavi için ABD'ye gitti.

27 Kasım 2018 Salı 22:33
Onazi, tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Ünal Karaman yönetiminde düzenlenen antrenmana sakatlığı bulunan Onazi katılmadı.

Kayserispor ile oynanacak mücadele öncesi cezalı duruma düşen Onazi nedeniyle yönetimden izin alarak Amerika'ya gitti.

Tedavi programını Amerika'da uygulayacak olan Onazi eşiyle de vakit geçirdikten sonra yeniden Trabzon'a dönecek. (61saat)

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 22:33
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe
  4. Amerika
  5. Kayserispor
  6. Mehmet Ali Yılmaz
  7. Onazi
  8. Ünal Karaman

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