Onazi, tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti
Fenerbahçe ile oynanan mücadelede sakatlanan Trabzonsporlu yıldız oyuncu Ogenyi Onazi, tedavi için ABD'ye gitti.27 Kasım 2018 Salı 22:33
Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Ünal Karaman yönetiminde düzenlenen antrenmana sakatlığı bulunan Onazi katılmadı.
Kayserispor ile oynanacak mücadele öncesi cezalı duruma düşen Onazi nedeniyle yönetimden izin alarak Amerika'ya gitti.
Tedavi programını Amerika'da uygulayacak olan Onazi eşiyle de vakit geçirdikten sonra yeniden Trabzon'a dönecek. (61saat)
YORUM YAZ