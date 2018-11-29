Ona ‘ot’ deyip geçme hamilelere çok yararlı



Yemlik otu içeriğindeki vitamin ve mineraller ile çeşitli hastalıklara, ilaçlara, bazı kimyasal maddelere ve hava kirliliğine karşı vücudun direncini artırır, ısı değişimlerine karşı vücudu korur. Böylece vücudun savunma mekanizmaları güçlendirilmiş olur.

Yemlik otunda bulunan A vitamininin depolanabilme özelliğine sahip olduğu ve A vitamininin bitkilerde bulunan karatoneidlerin depolanarak vücutta uzun süre kullanıldığı ve bu vitaminlerin hücreleri koruyucu özelliği olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Yemlik otu beslenme açısından oldukça önemli bir vitamin çeşidi olan Folikasit (B9) bakımından da zengin bir besindir. Folik asit, gebeler ve anneler tarafından diğer insanlara göre günlük olarak daha fazla tüketilmelidir. Bu açıdan yemlik, gebeler ve anneler için de önemli bir besin kaynağıdır.