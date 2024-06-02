  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lavrov: Amerikalılar planlarını yaparsa... Açıklaması sonrası açıkladı: Neden Ukrayna hamlesi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı! "Gereği yapıldı"

İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti

Türkiye Rusya, İngiltere,ve Avustralya gibi ülkeleri enerjide geride bıraktı!

Fransızlar ilan etti: Türkiye Togg'ları oraya gönderiyor

Amerikalılar duyurdu: Dünya devi Türk insansız helikopteri ALPİN için harekete geçiyor

Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD, Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım yaptı

TOGG'a rakip geliyor! Rakip olacak markayı duyan çok ama çok şaşıracak

Beş yıldızlı otellerin son dönemlerde yüzde 80’i doldu! O isim gelişmeyi duyurdu

Köpek sorununda farklı boyut! ‘O tasmayı sana takarım Yılmaz’
Dünya On binlerce İsrailli Katil Netanyahu'ya tepki gösterdi! Atlı polisler müdahale etti
Dünya

On binlerce İsrailli Katil Netanyahu'ya tepki gösterdi! Atlı polisler müdahale etti

Yeniakit Publisher
2024-06-02 04:23:00 -

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle başkent Tel Aviv ile Batı Kudüs'te gösteri düzenledi. İsrail polisi, atlı birliklerle protestoculara müdahale etti.

İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılımla devam etti.

Gösteriler, başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere pek çok farklı noktada düzenlendi.

Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Her hafta düzenlenen merkezi gösteriye katılan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Esir aileleri de göstericilere hitaben yaptıkları konuşmalarda, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul edilmesi talebinde bulundu.

Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Biden'in teklifinin kabul etmesinin gerekliliğine vurgu yapan esir aileleri, zaman zaman "Anlaşmaya evet deyin!" sloganları attı.

Öte yandan, Batı Kudüs'te de binlerce İsrailli, bir esir takası anlaşması için baskı yapmak ve erken seçimlere gitmek amacıyla İsrail Cumhurbaşkanı Başkanı Isaac Herzog'un evinin önünde gösteri düzenledi.

Göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak, görevden alınması ve erken seçimlere gidilmesi talebinde bulundu.

Polisten Tel Aviv'deki gösteriye müdahale

İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye atlı birliklerle müdahale etti.

Göstericilerin bir kısmı akşam geç saatlere doğru dağılmaya başlarken Kaplan Caddesi'nin göbeğinde kalan bir grup ise ateş yaktı.

Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlikle müdahale etti, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği" belirtilmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatılmıştı.

Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Kaynak: AA

İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor: İsrail "yanmış toprak politikası" uyguladı! Binlerce kişiyi yerinden edildi
İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor: İsrail "yanmış toprak politikası" uyguladı! Binlerce kişiyi yerinden edildi

Dünya

İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor: İsrail "yanmış toprak politikası" uyguladı! Binlerce kişiyi yerinden edildi

Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti
Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti

Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'
Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'

Gündem

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'

Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı
Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı

Gündem

Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı

AB'den İsrail'e UNRWA çağrısı!
AB'den İsrail'e UNRWA çağrısı!

Dünya

AB'den İsrail'e UNRWA çağrısı!

İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!
İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!

Dünya

İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!

İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu
İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu

Spor

İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu

İsrail'den, Türkiye'nin yanı başı için alçakça plan! Buna asla izin veremeyiz
İsrail'den, Türkiye'nin yanı başı için alçakça plan! Buna asla izin veremeyiz

Medya

İsrail'den, Türkiye'nin yanı başı için alçakça plan! Buna asla izin veremeyiz

İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Kanter'den ziyaret
İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Kanter'den ziyaret

Gündem

İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Kanter'den ziyaret

İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti
İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti

Gündem

İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti

İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar
İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Teknoloji

İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Katil İsrail'e büyük şok! Hizbullah düşürmeyi başardı
Katil İsrail'e büyük şok! Hizbullah düşürmeyi başardı

Dünya

Katil İsrail'e büyük şok! Hizbullah düşürmeyi başardı

İşte Asım'ın Nesli! İsrail için uyuyanları uyandırmaya geldiler
İşte Asım'ın Nesli! İsrail için uyuyanları uyandırmaya geldiler

Gündem

İşte Asım'ın Nesli! İsrail için uyuyanları uyandırmaya geldiler

Tek tek fotoğraflarını yayımladı: Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine pusu
Tek tek fotoğraflarını yayımladı: Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine pusu

Dünya

Tek tek fotoğraflarını yayımladı: Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine pusu

Gündemi sarsan Gazze iddiası! İsrail kabul etti
Gündemi sarsan Gazze iddiası! İsrail kabul etti

Dünya

Gündemi sarsan Gazze iddiası! İsrail kabul etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23