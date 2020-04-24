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Aktüel

Omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla okuduğu şiir sosyal medyada ilgi gördü

2020-04-24 19:13:42 -
Omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla okuduğu şiir sosyal medyada ilgi gördü

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde omzunda kuzu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyan çocuk sosyal medyada ilgi gördü.

Kayrak Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki İsmail Alperen Töstü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin önünde küçük bir etkinlik düzenledi.

Evinin etrafını Türk bayraklarıyla süsleyen Töstü, ay yıldızlı tişört giyerek, omzuna da kuzusunu aldı.

Bayrak sallayıp şiir okuyan Töstü'nün yakınının cep telefonuyla kaydettiği görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.



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