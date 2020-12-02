Omurilik felçlisi olarak kurduğu dernekle engellilere umut oluyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - İstanbul'da 19 yaşındayken yaşadığı deniz kazası nedeniyle 37 yıldır tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Ramazan Baş, kurucusu olduğu Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile engellilerin topluma kazandırılması, meslek edinmeleri, haklarını savunabilmeleri için farkındalık çalışmaları yaparak onlara yardım elini uzatıyor.

İstanbul'da serinlemek için yüksekten sığ suya atladıktan sonra omurilik felçlisi olan ve yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Ramazan Baş, yaşama sevincini yitirmeyerek eğitim hayatına devam etti.

Omurilik felçlilerinin tıbbi, mesleki, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerin oluşmaması için çalışmalarını yürütmek amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğini kuran Baş, ortopedik engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için ulusal ve uluslararası projelere imza atıyor.

Dernek başkanlığının yanı sıra tiyatro yazarı, oyuncusu olarak da tanınan Ramazan Baş, yaşam mücadelesini, engelliler için yaptığı hizmetleri ve yardım projelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine anlattı.

Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 500 kişinin yalnızca kazalardan omurilik felçlisi olduğunu dile getiren Baş, şunları kaydetti:

"Kendi yaşantımdan örnek verecek olursam, kimse denize balıklama atlayıp boynunu kırmasın. Sonunda çok fırtınalı bir hayat yaşıyorsunuz. Bambaşka bir dünyaya ve bambaşka bir evrene sanki geçiş yapıyorsunuz. Adım adım hayatın her alanında, zorluklarla mücadele ediyorsunuz. O mücadeleler sonunda deneyim kazanıp daha da güçleniyorsunuz.

Mesleğimi de kaybetmiştim ve çok büyük sağlık sorunları yaşadım. Bugünkü gibi sağlık imkanlarımız yoktu. 'Mimari engeller' de hayatımızda sorun teşkil ediyordu. O dönemlerde üniversitelerde engellilere bugünkü kadar olanak sağlanamıyordu. 15 yıl sonra açıköğretim olarak İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdim."

- "Hizmet üretmeye çalışıyoruz"



Yaşadığı sorunlardan yola çıkarak engellilere yardım etmek ve sorunlarını çözmek için bir dernek kurmaya karar verdiğini ifade eden Baş, 1998 yılında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğini kurduklarını söyledi. Baş, sözlerine şöyle devam etti:

"O yıllarda toplum engelliye çok yabancıydı. Toplu taşıma araçlarını kullanamıyorsunuz, spor ve kültürel faaliyet salonları size uygun değil, birçok engelli de okula gidemiyordu. İhtiyacımız olan konularda başkalarının da bu sorunları yaşamaması için engellilerimizin sorunlarına destek olabilmek için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğini kurdum. Dernek olarak birinci amacımız tüm toplumu omurilik felçlisi olmaktan korumak. Engellilerin yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışmak. 'Yaralıya yaklaşım, ilk yardım nasıl yapılır?' gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz."

Merkezi yönetim, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medyayla birlikte toplumsal konuları ele alıp bu şekilde hizmetler üretmeye çalıştıklarını dile getiren Baş, derneklerine üye olan kişilerin öncelikle tıbbi yardımlar, hastaneler, tedavi yöntemleri, uzman doktorlarla ilgili bilgi edinmek istediklerine dikkati çekti.

Baş, son 20 yılda engellilerin sorunlarına önemli ölçüde çözümler bulunduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde 12 bin 500 dernek üyemiz var. Dernek tarafından hayata geçirdiğimiz kampanya kapsamında 81 ilde 12 bin kişiye sadece akülü sandalye verdik. Tıbbi malzeme yardımları da ulaştırıyoruz. Hak savunuculuğu konusunda kongreler ve sempozyumlar düzenliyoruz. Çok sayıda Avrupa Birliği projesi gerçekleştirdik. Ülkemizdeki ulusal projeleri devam ettiriyoruz. Şu anda online eğitimde birçok çocuğumuz çeşitli uzmanlardan eğitim alıyor. Aileleri için birçok psiko-sosyal destek çalışmamız da şu anda devam ediyor."

- Engellilerin Sesi Gençlik Stüdyosu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hayata geçirecekleri Gençlik Stüdyosu projesiyle ilgili de bilgi veren Baş, şunları söyledi:

"Yeni projelerimizden biri olan 'Gençlik Stüdyosu, İnternet Radyo ve Televizyon' yayınına başlıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde stüdyomuzun açılışını yapmayı planlıyoruz. Engelli, engelsiz çocuklarımız, bunun dışında da bu konuyla ilgilenen ve bize destek olan herkes, projenin içinde yer alacak. Kurdeleyle bir açılış yapamayacağız ama stüdyomuzdan bir açılış yayını sağlayacağız. İnternet yayını olacağı için birçok konuğu ve konuyu, çocuklarımızın eğitimi ve onların programlarını, yeri geldikçe tarihi sıraya göre hazırlayıp kurgulayıp yapacağız. Engelliyi spordan teknolojiye her şey ilgilendiriyor ve bu nedenle yayınlarda birçok konu ele alınacak. Projemizde engelli ve engelsiz herkesi buluşturacağız.

Bu projeyle engellilerimiz bir meslek kazanacak, insanları bilgilendirip bilinçlendirecek ve diğer insanların sorunlarının çözülebilmesi için onlar da birer birey olarak görev edinmiş olacaklar. Birçok insan engelliyi 'atıl durumda kalmış acınacak insan' gibi görebiliyor ama onlar öyle olmadıklarını gösterecekler. Hepsinin saygın birer meslekleri olacak."

Ramazan Baş, engellilere ve ailelerine de şu tavsiyelerde bulundu:



"Engelliler ve aileleri de mutlaka sivil toplum kuruluşu içinde olsun. Devletin kurumlarıyla iletişim içinde olsunlar. Öncelikle haklarını öğrenip bu konuda girişimde bulunsunlar. 'Bir şeyler bize kader olarak sunuldu. Bunu yaşamak zorundayız.' diye düşünmesinler. Bulundukları ilçelerin, ilin belediyeleri, onların sorunlarını çözmek için görev yapıyor. Haklarını aramak için barolardan destek alabilirler. Kendileri gibi daha önce engelli durumunda kalanların deneyimlerinden de yararlanmaya çalışsınlar. Sosyal yaşamın içinde mutlaka bir şekilde yerlerini alsınlar."



