Ömür Erez kimdir? Ömür Erez neden öldürüldü kim öldürdü?
İstanbul Kartal'da dehşet dolu anlar yaşandı. Kartal'da bulunan bir aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez su içtiği sırada başından vurularak öldürüldü. Peki, Ömür Erez kimdir kaç yaşındadır? Ömür Erez'i vuran kişi yakalandı mı? Ömür Erez'i kim neden vurdu?
İstanbul Kartal’da bulunan bir sağlık ocağında korku dolu anlar yaşandı. Kartal'da bir aile sağlığı merkezine gelen saldırgan orada çalışan hemşire Ömür Erez'i su içtiği sırada başından vurarak ağır yaraladı. Saldırgan kaçarken ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemşire hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli kısa süre sonra gözaltına aldı. Polisin çalışması sürüyor.
Ömür Erez'i öldüren kişinin 20suç kaydı bulunan Rahmi Uygun olduğu belirtildi.
Ömür Erez kimdir?
Ömür Erez’in biyografisine ilişkin detaylara henüz ulaşılmadı. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.