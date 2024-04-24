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Gündem Ömür boyu unutulmayacak hediye! Erdoğan’dan yürek ısıtan diyalog
Gündem

Ömür boyu unutulmayacak hediye! Erdoğan’dan yürek ısıtan diyalog

Yeniakit Publisher
2024-04-24 14:02:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’ın resmini çizen ve geçmişte lösemi teşhisi konulan küçük kızın kulağına böyle fısıldadı.

23 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden küçük bir ressam kız ile Erdoğan arasında geçen diyalog kameralara böyle yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’ın resmini çizen ve geçmişte lösemi teşhisi konulan küçük kızın kulağına böyle fısıldadı.

“Benim doktorumla da takip edelim” dedi. İşte o anlar…

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