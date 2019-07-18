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OMÜ’nün liderlik ettiği projeye TÜBİTAK’tan 500 bin lira destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öncülüğünde Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve araştırmacılarca hazırlanan AR-GE Projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) kabul edildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:48
OMÜ’nün liderlik ettiği projeye TÜBİTAK’tan 500 bin lira destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öncülüğünde Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve araştırmacılarca hazırlanan AR-GE Projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) kabul edildi.


TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Araştırma Geliştirme (AR-GE) Projeleri Destekleme Programı kapsamında yer alan ve OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman’ın yürütücüsü olduğu “Eğitim Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması” başlıklı proje; tüm aşamaları başarıyla geçerek TÜBİTAK’tan 500 bin liralık destek almaya hak kazandı.



500 bin lira desteğe sahip proje 2 yıl sürecek


Projenin toplam süresinin 24 ay; bütçesinin ise yaklaşık 500 bin TL olması öngörülüyor. Projede; 1 proje yürütücüsü, 3 araştırmacı ve 8 danışman ile 2 bursiyer görev alacak.



Temel amaç; eğitimin kalitesini arttırmak


TÜBİTAK ile protokol imzalanmasının ardından başlayacak 2 yıllık “Eğitim Niteliğinin Artırılmasında Öğretmenlerin İyi Örneklerinin Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması” başlıklı projenin, fen eğitimi yanında genel olarak eğitim niteliğinin artırılmasında olumlu katkılar sunması bekleniyor. Proje boyunca ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile iş birliği içinde çalışılıp, elde edilecek tüm birikim ve kazanımlar ilgililerle paylaşılacak.


Projenin farklı aşamalarında görev yapacak araştırmacı ve bursiyerler; Doç. Dr. Süleyman Yaman (OMÜ), Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk (OMÜ), Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah Gül (OMÜ), Doç. Dr. Yavuz Saka (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak (OMÜ) ve Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç’tan (OMÜ) oluşuyor. Projenin danışmanlığını ise Prof. Dr. Mehmet Kara (Amasya Üniversitesi), Prof. Dr. Murat Taş (OMÜ), Prof. Dr. Yavuz Bayram (OMÜ), Prof. Dr. Yüksel Dede (Gazi Üniversitesi), Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan (Sakarya Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Dilek Büyükahıska (OMÜ), Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yanar (OMÜ) ile Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya (OMÜ) üstlenecek.


1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı’nın 2018 yılı çağrıları kapsamında ilk aşama için yaklaşık 153 farklı proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 38 adedi, ilk aşamada kabul edildi ve yürütücüleri ikinci aşama için başvuru hakkı elde etti. İkinci aşamada başvurusu yapılan projelerden 4’ü ise kabul edilerek yüzde 3,27 oranında kabul alan proje kapsamına girdi.


Projenin web sayfasının hazırlanmakta olduğunu belirten Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Süleyman Yaman, diğer sosyal ağlara ilişkin bilgilerin de projenin Facebook adresinden duyurulacağını dile getirdi. Doç. Dr. Yaman “Bu projeye destek veren TÜBİTAK’a ve projenin tüm aşamalarında yanımızda olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ile OMÜ Teknoloji Transfer Ofisine teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:48
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