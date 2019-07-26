OMÜ ve TOGÜ arasında Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(TOGÜ) arasında Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği protokolü imzalandı.

Teknoloji Transfer Ofisi çerçevesinde gerçekleşen protokol ile; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren OMÜ-TTO ile arasındaki diyalog ve güven ortamının oluşturularak iş birliğinin güçlendirilmesi, sahip olunan teknoloji transfer ofisi yönetimine ilişkin bilgi birikiminin/deneyimlerinin karşılıklı olarak OMÜ-TTO ile TOGÜ TTO arasında paylaşılması, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında katkı sağlayarak kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınması, ortak Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilgi-teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesi amaçlanıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Tokat Gaziosmanpaşa Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Cemil Alkan, Genel Müdür Yardımcısı ve TOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Rüştü Yayar Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş katıldı.

OMÜ ve TOGÜ arasında imzalanan protokolde; Farkındalık Tanıtım Bilgilendirme Eğitim Hizmetleri Birimi aracılığı ile araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve iş dünyasındaki kişilerin arasında Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmesi, duyurulması, yayınlanması, haberleştirilmesi konusunda işbirliği yapılması, Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri Üniversite Sanayi İş birliği Faaliyetleri Birimi aracılığı ile Samsun’daki ve Tokat’taki akademisyen ve sanayiciler arasında karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması, ortaya çıkan üniversite sanayi iş birliklerinin teknoloji hazırlık seviyelerinin artırılması, sanayi kuruluşlarının taleplerinin alanında uzman akademisyenlere yönlendirilmesi ve danışmanlık alınması, üniversite- sanayi buluşma etkinliklerinin düzenlenmesi, yenilik ve proje geliştirme konularında sanayici ve firmaların bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi konusunda yapılacak anlaşmalar çerçevesinde iş birliği içinde olma kararları alındı.