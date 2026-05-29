OMÜ, iş birliği ağını genişletiyor

OMÜ, ABD’de devam eden NAFSA 2026 Annual Conference & Expo kapsamında dünya üniversiteleriyle uluslararası iş birliklerini genişletmeyi sürdürüyor. Üniversite, yürüttüğü akademik diplomasi temasları sonucunda Mısır’dan Future University in Egypt, Gürcistan’dan Caucasus University, Kosta Rika’dan Universidad Internacional San Isidro Labrador ve Tayvan’dan Chung Yuan Christian University ile eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan önemli iş birliği anlaşmaları imzaladı.

OMÜ ile Mısır’ın tanınmış yükseköğretim kurumlarından Future University in Egypt arasında akademik iş birliği köprüsü kuruldu. Anlaşma metni, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Future University in Egypt Rektörü Prof. Dr. Ebada Sarhan tarafından imzalandı.

NAFSA 2026 Annual Conference & Expo’da peş peşe iş birliği protokollerine imza atan OMÜ, Gürcistan’ın önde gelen üniversitelerinden Caucasus University ile de ilişkilerini resmiyete taşıdı. Protokol, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Caucasus University Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Irena Melua tarafından imzalandı. OMÜ, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’nın önemli yükseköğretim kurumlarından Universidad Internacional San Isidro Labrador ile de iş birliği anlaşması gerçekleştirdi. Protokole, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Universidad Internacional San Isidro Labrador Rektörü Prof. Dr. Carlos Cortes Sandi imza attı.

OMÜ heyetinin yoğun akademik diplomasi trafiği sonucunda hayata geçirilen anlaşma, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan ile Chung Yuan Christian University’yi temsilen Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Hsiao-Yin Chen tarafından imza altına alındı. Dört farklı ülke üniversitesiyle gerçekleştirilen imza törenlerine OMÜ heyetinde yer alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Tütüncü de katıldı. İlgili üniversitelerin uluslararası ilişkiler birimi yöneticileri de törenlerde hazır bulundu.

İmzalanan anlaşmalar kapsamında öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri, bilimsel toplantılar ve çift diploma programları gibi birçok alanda somut iş birliklerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.