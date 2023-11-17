Ömrünü İslami değerlere küfürle geçirip bu özgüveni yaşamak! 'Yine buluşacağız, gülüşüp eğleneceğiz'

Metin Uca, ömrü boyunca dindarları ötekileştirdi.

Son olarak yağmur duası yapan insanlarla, alay etmişti.

Türkiye, Antalya’nın Manavgat ilçesi, Fethiye, Marmaris, Köyceğiz ve Milas başta olmak üzere 47 ilde 223 noktada yaşanan orman yangınlarıyla mücadele ederken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak inananlara "yağmur duası" için çağrıda bulunmuştu.

Uca, "Türkiye’de yaşayan herkes bilir ki Ağustos’ta Antalya’ya yağmur yağmaz. Duaya değil, bilime inanın." demişti.

Metin Uca bununla birlikte; bir gayr-i ahlaki film oyuncusunun fotoğrafını paylaşıp, "AK Partili kadın" diye seviyesiz kitlesine inandırmış ve ahlaksızca bir eyleme imza atmıştı.

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Uca çarşaflı bir kadının fotoğrafına da, "Mübarek cadılar gününüzü kutlar hayırlara vesile olmasını niyaz ederim" şeklinde mesaj eklemişti.

Aynı Uca, "14 asırdır var olan bir din neden kadına değer vermez?", "Oğlunu kesene gökten koç gelmesi akılcı, gerçekçi ve normal ama çatıdan hediye bırakması tuhaf öyle mi?" diyerek, Hazreti İbrahim'in (as.) Allah'a teslimiyetini kendince tiye alıp Hristiyan dostlarını Noel baba güzellemesiyle gündeme getirmişti.

Uca sapkın yaşam tarzını benimseyen LGBT'lileri savunurken de yağmurdan sonra oluşan gökkuşağını paylaşıp, "İstanbul'da şiddetli yağmur sonrası Türk aile yapısını bozma ihtimali belirdi" sözlerini sarf etmişti.

Metin Uca ömrünü Müslümanları tahkir ederek geçirirken, ölüm haberi yayılır yayılmaz, sevenleri, yakınları "rahmet" dilemek için birbiriyle yarıştı.

Kendisi camide düzenlenecek töreni istemeyecek kadar dik durdu, "Beni ölünce yakın, küllerimi de Boğaz Köprüsü'nden savurun" dedi, yakınları buna da uymayıp cami programı düzenledi.

Tüm bunlar yaşanırken Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci'nin mesajı da dikkat çekti.

Seçim sürecinde TİP adayı olup, İmam Hatipleri, Kur'an kurslarını kapatmayı, tarikat ve cemaatlerin kapısına zincir vurmayı vadeden Değirmenci, Uca'ya, "Biz de geleceğiz yanına usta, yine buluşacak yine gülüşeceğiz" dedi.

İrfan Değirmenci'nin Uca ile öldükten sonra nerede buluşup nerede gülüşeceği merak konusu oldu.

Değirmenci'nin mesajı şöyle:

Günaydın Türkiye. Sıradaki haka dansı Metin Uca'yı yıllarca "tehlikeli adam" deyip televizyona çıkartmayan ve şimdi herkesten önce övgü dolu sözlerle onu anmaya koşanlara gelsin. Gülerek iğneledi, dimdik durup eleştirdi, paraya pula minnet etmeden onuruyla yaşadı ve gitti. Biz de geleceğiz yanına usta, yine buluşacak yine gülüşeceğiz.