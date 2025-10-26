Ömrü fakirlikle geçti 60 yaşında zengin bir ailenin çocuğu olduğunu öğrendi

Japonya'da yoksulluk içinde yaşayan bir kamyon şoförü, hayatını değiştiren gerçeği 60 yaşında öğrendi. Tokyo'daki San-ikukai Hastanesi, 1953 yılında iki yeni doğan bebeği yanlışlıkla birbirine karıştırdı. Biri zengin bir ailenin çocuğuyken, diğeri yoksul bir aileye verildi.

Gerçek, tam 60 yıl sonra ortaya çıktı. 2013 yılında mahkeme, hastanenin ağır ihmali nedeniyle mağdur şoföre 38 milyon yen (yaklaşık 250 bin dolar) tazminat ödenmesine hükmetti.

HAYAT KARARTAN 13 DAKİKA

Olay, zengin ailenin kardeşleri arasındaki miras anlaşmazlığının ardından gün yüzüne çıktı. Ailenin küçük oğulları, en büyük ağabeylerinin babalarına kötü davrandığını fark etti. Annesinin yıllar önce "hastanedeki hemşire, banyo sonrası bebeğin kıyafetlerini karıştırmıştı" sözlerini hatırladılar.

Şüphe üzerine ağabeylerinin attığı sigara izmaritini gizlice alıp DNA testine gönderdiler. Sonuçlar ortaya çıktığında adamın aileyle biyolojik bağı olmadığı anlaşıldı.

Hastane kayıtlarının incelenmesiyle gerçek çocuklarının Tokyo'da yaşayan bir kamyon şoförü olduğu ortaya çıktı. İki bebeğin doğumları arasında yalnızca 13 dakika vardı.

ONCA YIL YOK YERE SEFALET ÇEKTİ

Gerçek ailesinden koparılan çocuk, yoksul bir evde büyüdü. Babası o iki yaşındayken öldü, evde elektrikli hiçbir cihaz yoktu. Geçimini sağlamak için okul yıllarında yarı zamanlı işlerde çalıştı.

Annesi ve komşuları sık sık "sen bize hiç benzemiyorsun" dese de o bunu ciddiye almadı. Tam 60 yıl sonra ise aslında zengin bir ailenin varisi olduğunu öğrendi.

GERÇEK AİLESİNİ ASLA GÖREMEDİ

Mahkeme hakimi Masatoshi Miyasaka, kararında şu ifadeleri kullandı: "Davacı, doğumundan hemen sonra biyolojik ailesinden ayrılmış ve onları bir daha asla göremeyecek. Bu, telafisi olmayan bir kayıptır."

Hakim, şoförün "maddi olarak rahat bir ortamda büyümesi gerekirken" yoksulluk içinde yaşamak zorunda kaldığını vurguladı.

Kamyon şoförü gerçeği öğrendiğinde biyolojik anne ve babası çoktan hayatını kaybetmişti. Gerçek ailesinin büyük oğlu, iyi bir eğitim alıp bir şirkete yönetici olmuştu; diğer kardeşleri de üst düzey pozisyonlarda çalışıyordu...