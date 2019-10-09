Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifi malzemeleri

Kahvaltıda severek tüketilen lezzetlerin başında omlet gelmektedir. Yapımı oldukça da kolay olan omletle ilgili tarifler hemen her zaman araştıtılmaktadır. Peki, omlet nasıl yapılır? Omlet için gerekli malzemeler nelerdir? İşte omlet tarifi...

Malzemeler

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kaşar peyniri rendesi

Tuz

Omlet nasıl yapılır?

İlk olarak 1 adet yumurtayı bir kapta iyice çırpın. Bir yandan da tereyağını küçük bir tavada eritin. Çırptığınız yumurtayı tavaya dökün ve tuzu da ilave edin. Üzerine daha önceden hazırladığınız kaşar rendesini serpin. Altı kızarınca omleti ters yüz edin. Diğer tarafta tamamıyla kızarınca son olarak tabağa alarak sıcak şekilde servis edin.