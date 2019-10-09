0553 313 94 23

Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifi malzemeleri

Kahvaltıda severek tüketilen lezzetlerin başında omlet gelmektedir. Yapımı oldukça da kolay olan omletle ilgili tarifler hemen her zaman araştıtılmaktadır. Peki, omlet nasıl yapılır? Omlet için gerekli malzemeler nelerdir? İşte omlet tarifi...

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:44
Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifi malzemeleri

Kahvaltıda severek tüketilen lezzetlerin başında omlet gelmektedir. Yapımı oldukça da kolay olan omletle ilgili tarifler hemen her zaman araştıtılmaktadır. Peki, omlet nasıl yapılır? Omlet için gerekli malzemeler nelerdir? İşte omlet tarifi...

Malzemeler

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kaşar peyniri rendesi

Tuz

Omlet nasıl yapılır?

İlk olarak 1 adet yumurtayı bir kapta iyice çırpın. Bir yandan da tereyağını küçük bir tavada eritin. Çırptığınız yumurtayı tavaya dökün ve tuzu da ilave edin. Üzerine daha önceden hazırladığınız kaşar rendesini serpin. Altı kızarınca omleti ters yüz edin. Diğer tarafta tamamıyla kızarınca son olarak tabağa alarak sıcak şekilde servis edin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:44
  1. Yemek
  2. Yemek tarifi
  3. Kolay yemek tarifleri
  4. Yemek yap
  5. Yemek nasıl yapılır
  6. En güzel yemek tarifleri
  7. Kolay yemek yapma
  8. Kahvaltılık
  9. Kahvaltılık hazırlama
  10. Kahvaltılık yemek
  11. yumurta
  12. Omlet
  13. Omlet nasıl yapılır
  14. Omlet tarifi
  15. en güzel Omlet tarifleri
  16. Omlet hazırlama
  17. Omlet yapma
  18. Omlet malzemeleri
  19. yumurta yapma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadir Topbaş'tan operasyon açıklaması
    1. Kadir Topbaş'tan operasyon açıklaması
    2. Abdullah Gül'den operasyon açıklaması
    3. Kadir İnanır'dan skandal operasyon..
    4. Kuruluş Osman'ın ilk fragman..
    5. Terör Uzmanı Alabarda: Büyük İsrail..
    6. Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış!..
    7. Şivan Perver kimdir kaç yaşında? Şivan..
    8. Asgari ücret kıdem tazminatı nasıl..
    9. Fetih Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve..
    10. Altun, Suudi Arabistan'ın ağzının..
    11. Almanya Arjantin maçı kaç kaç bitti?..
    12. Churros (çiroz) nasıl yapılır? Çiroz..
    13. Kadınlarda erkeklik hormonu nasıl..
    14. Testosteron hormonu nasıl düşürülür?
    15. Trump'tan ikinci 'Barış Pınarı..
    16. Zerde nasıl yapılır? Zerde tarifi..
    17. Yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta..
    18. Bakan Akar'dan son dakika Barış Pınarı..
    19. Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifi..
    20. 'Barış Pınarı Harekatı' koordinasyon..
    21. 'Barış Pınarı Harekatı' koordinasyon..
    22. Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili..
    23. Ağrılı kör sivilce / deri altı..
    24. 'Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir'
    25. YPG/PKK evlerden saldırıyor
    26. FETÖ’cüler Barış Pınarı Herakatı..
    27. Suriyeli Kanaat Önderleri 'Barış..
    28. Hazır yufkadan pırasalı gözleme nasıl..
    29. Kara harekatı başladı! Mehmetçik 4..
    30. AB'yi kilitledi: Macaristan'dan..
    Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
    Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”
    Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”