Omicron varyantının belirtileri nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi. Araştırmacılar, halk sağlığı yetklilerinden Omcron varyantı semptomlarının güncellenmesini istedi.

Omicron varyantının belirtileri nelerdir?

İngiltere’da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi.

Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron’un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: şiddetli gece terlemeleri. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar.

Omicron'un geceleri rahatsızlık veren yeni belirtisi

Diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi.

IncellDx adlı bilim şirketinin yaptığı çalışma kapsamında, semptom bildirim uygulaması ZOE kullanılarak, Londra'daki teyit edilmiş Omicron vakaları analiz edildi. Kullanıcıların sadece yarısı klasik üç semptom (ateş, öksürük veya koku veya tat kaybı) bildirdi.

Bilimsel danışmanlardan oluşan bir komite de bu analizi destekledi ve koku veya tat kaybının daha az bildirildiğini söyledi. Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, önceki varyantlara kıyasla Omicron’da çok fazla tat ve koku kaybı görülmediğini belirterek, diğer corona virüs varyantlarında olduğu gibi, Omicron'dan etkilenen hastalarda da yorgunluğun mevcut olduğunu ekledi. Öte yandan, Dr. Patterson, Omicron'un parainfluenza adı verilen bir soğuk algınlığı virüsüne benzediğini söyledi.

100'den fazla ülkede tespit edildi

Omicron, 24 Kasım'da Güney Afrika'daki örneklerde tespit edildi. O zamandan beri aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede doğrulandı.

Omicron varyantı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization; WHO), COVID-19 pandemisi ile mücadelede sağlık hizmetlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi anlamında önemli görevler üstlenir. Bu doğrultuda, uluslararası sağlık hizmeti sağlayıcıları ile koordineli olarak, COVID-19’a dair elde edilen veriler ışığında pandeminin gidişatı takip edilerek gerekli önlemler ve araştırmalar yürütülmektedir. COVID-19’un geçirdiği mutasyonlar sonucunda yeni özellikler kazanarak gelişen varyantlar DSÖ tarafından sınıflandırılmaktadır. Salgınla mücadelede önemli olan varyantlar isimlendirilerek dünya kamuoyuyla bilgileri, özellikleri ve mücadele yolları için gerekli veriler paylaşılmaktadır.

COVID-19 varyantları Eski Yunan alfabesinde kullanılan harflerden yola çıkılarak isimlendirilmektedir. İlk tespit edilen varyantlar; alfabedeki sıralarıyla Alfa, Beta, Gama, Lambda, Delta ve Mu şeklinde isimlendirilmiştir. Alfabedeki sıraya göre yeni tespit edilen varyantlara “Nu” veya “Xi” isimlerinin verilmesi beklenirken; “Nu” harfinin İngilizcede “new”, yani “yeni” kelimesine benzerlik göstermesi ve “Xi” harfinin yaygın olarak soyadlarında kullanılması nedeniyle, son tespit edilen varyanta sıradaki harf olan “Omicron” ismi verilmiştir.