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Ekonomi Omicron varyantı petrol fiyatlarını vurdu
Ekonomi

Omicron varyantı petrol fiyatlarını vurdu

Brent petrolün varil fiyatı, Omicron varyantının küresel ekonomik toparlanma ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle, uluslararası piyasalarda 70 doların altına indi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:22:00 -
Omicron varyantı petrol fiyatlarını vurdu

Dün, günü 73,22 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 19.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,99 düşüşle 69,56 dolardan işlem gördü. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 68,53 dolardan satıldığı 24 Ağustos'tan sonraki en düşük seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,36 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlardaki sert düşüşte, Omicron varyantı sonrası bazı ülkelerin uçuş yasaklarını devreye alması ve olası kapanmalara yönelik endişeler etkili oluyor.

Yeni varyantın daha hızlı yayıldığına ve daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt bulunmazken, konuyla ilgili haber akışı piyasaların odağında yer almaya devam ediyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta cuma günü Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin ilk haber akışının ardından günlük yüzde 11,55 düşüş kaydederek 72,14 dolara kadar gerilemişti.

 

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