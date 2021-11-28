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Korona Virüs Omicron varyantı Avustralya'ya da sıçradı
Korona Virüs

Omicron varyantı Avustralya'ya da sıçradı

Dünya koronavirüsün yeni mutasyonuyla karşı karşıya. Avustralya’da 2 kişide Covid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:47:00 -
Omicron varyantı Avustralya'ya da sıçradı

Avustralya’da 2 kişide Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron tespit edildi.

Koronavirüsün Güney Afrika’da görülen yeni mutasyonu Omicron nedeniyle birçok ülke Güney Afrika ve çevresindeki ülkelere seyahat kısıtlamaları getirdi.

Güney Afrika dahil 9 ülkeye uçuşları durduran Avustralya’da da Omicron vakası görüldü. Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, dün akşam Güney Afrika'dan Sydney'e gelen 2 kişide Omicron mutasyonu tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, karantinaya alınan her iki kişinin de semptom göstermediği ve tam aşılı olduğu ifade edildi. Güney Afrika’dan gelen 12 yolcunun daha 14 gün süreyle otel karantinasına alındığı kaydedilen açıklamada, yolcu ve mürettebattan oluşan 260 kişinin daha karantinaya alınacağı belirtildi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt dün yaptığı açıklamada, yeni mutasyonunun yayılması nedeniyle önlem olarak Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten havayolu ulaşımının 14 gün boyunca askıya alındığını duyurmuştu.

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