Omicron ile grip nasıl ayırt edilir? Omicron ile grip arasındaki fark nedir? Omicronun sık görülen belirtileri neler?
Omicron ve grip belirtileri neler? Omicron varyantı kabusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürüyor. Sağlık Bakanlığı günlük vaka tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. Son günlerde Omicron varyantının patlam vermesiyle birlikte grip vakalarında da hızlı bir artış sö konusu. Vatandaşlar omicron mu yoksa grip mi olduklarını zaman zaman karıştırıyor. Peki omicron ile grip arasındaki fark nedir? Omicronun sık görülen belirtileri neler?
Omicron nasıl anlaşılır? Koronavirüs müyüm nezle grip miyim? Omicronun gripten farkı nedir, benzerlikleri neler?" sorularının cevabı, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.
Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor." Omicron ile grip semptomları nelerdir? Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.
Gribin sık görülen belirtileri neler?
Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.
Omicron sık görülen belirtileri neler?
Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.
Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı.
Korona belirtisi nedir?
Halsizlik
Eklem ağrıları
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
İshal
Koku ve tat kaybı
Ateş
Öksürük
Ciltte kızarıklık veya el ve ayak parmaklarında renk değişikliği
Kırmızı veya tahriş olmuş gözler.