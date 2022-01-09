Omicron ile grip nasıl ayırt edilir? Omicron ile grip arasındaki fark nedir? Omicronun sık görülen belirtileri neler?

Omicron nasıl anlaşılır? Koronavirüs müyüm nezle grip miyim? Omicronun gripten farkı nedir, benzerlikleri neler?" sorularının cevabı, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor." Omicron ile grip semptomları nelerdir? Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.

Gribin sık görülen belirtileri neler?

Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.

Omicron sık görülen belirtileri neler?

Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.

Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı.

Korona belirtisi nedir?

Halsizlik

Eklem ağrıları

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

İshal

Koku ve tat kaybı

Ateş

Öksürük

Ciltte kızarıklık veya el ve ayak parmaklarında renk değişikliği

Kırmızı veya tahriş olmuş gözler.