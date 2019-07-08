Ömer Uzun, ilk antrenmanına çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Ömer Uzun Sarı-Kırmızılı takımla ilkantrenmana çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor VKL Bochum takımından kadrosuna kattığı 2000 doğumlu golcü oyuncu imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.

Dün resmi sözleşmeye imza atan Ömer Uzun, ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile tanıştı. Tanışmanın ardından genç oyuncu dün akşam yapılan antrenmanda yer aldı.

Kayserispor ile 5 yolluk sözleşme imzalayan Ömer Uzun yaptığı açıklamada, “Kayserispor’a transfer olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar bana eşlik eden aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kayserispor forma giymek için çok çalışacağım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım” diye konuştu.

Bochum U19 takımında sergilediği futbol ve attığı 18 golle, sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve İstikbal Mobilya Kayserispor’a transfer olan Ömer Uzun, ilk idmanına çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşları ile tanışan Ömer, ilk çalışmadaki hırsı ile dikkat çekti. Sarı Kırmızılı takım ile 5 yıllık sözleşme yapan Ömer Uzun, "Kayserispor’a gelmeden önce çok araştırdım. Kayserispor’a transfer olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar bana eşlik eden aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kayserispor forma giymek için çok çalışacağım. Bu takımdan daha önce bir kaç gol kralı çıkmış. Ben de kendimi Kayserispor’a adapte edip formayı giymek ve gol krallığı yaşamak istiyorum" dedi.