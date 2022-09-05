Ömer Tuğrul İnançer tevhidlerle uğurlandı!
76 yaşında Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi, Karagümrük'teki dergahtan tevhidler eşliğinde Fatih Camii'ne götürüldü. Merhum İnançer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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76 yaşında hayatını kaybeden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum İnançer'in cenazesi, saat 14:00 sıralarında Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden alındı.
İnançer'in cenazesi yaklaşık 2 kilometre yürünerek omuzlarda Fatih Camii'ne götürüldü. Merhum İnançer'in cenazesini taşıyanlar yol boyunca ilahiler söyleyip tevhidler getirdi.
Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:
Bugün hocamızı Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızın hayatında, ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil ölümün ancak ebedi aleme tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu söylediğini bilirdik.