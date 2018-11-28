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Ömer Onan açılışta miniklerle bir araya geldi

TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, 12 Dev Adam Basketbol Okulları 15. Yıldızlar Şöleni'nin açılış törenine katıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:43
Ömer Onan açılışta miniklerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, 12 Dev Adam Basketbol Okulları 15. Yıldızlar Şöleni'nin açılış töreninde minik sporcularla bir araya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Onan, projeyi önemsediklerini belirterek, "Bu proje kapsamında 25 ilden çocuklarımız buraya geldi. Biz bu sayıyı 81 ile çıkarmak istiyoruz." dedi.

Ömer Onan, proje kapsamında şölene katılan 100 çocuğun A Milli Takımlara kadar yükselebileceğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon başındaki antrenmanlarınızı iyi yaparak, basketbolu iyi öğrenmenizi istiyoruz. Bundan sonda da A takımlara gelmenizi bekliyoruz. Milli takımın yarın önemli bir maçı var. Onlarla zaman geçireceksiniz. Aranızdan A Milli Takımlara gelebilecek çocuklarımız var."

TBF tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen 15. Yıldızlar Şöleni, 30 Kasım Cuma günü sona erecek.



Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:43
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