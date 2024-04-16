  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Küçük enişte Filistin'e gidecekti ondan da çark etmiş!

Beşiktaş’taki yanan gece kulübüne ilişkin şok açıklama: Cinayete kurban gittiler

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinde sağlık rezaleti: Ameliyat olmak için 6 ay sırada bekliyorlar

Yeni yasa teklifi için Türkiye kararı! Bunu yapanlar yandı: Fahiş fiyata çok büyük ceza geliyor! Düğmeye basıldı

Avrupa’yı sallayan golcüler listesine Süper Lig’den tek futbolcuyla girdik: Türkiye’den sürpriz isim

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dünya Bankası açıklaması: Kredilerin LGBT ile ilişkisi yok!

Ahlaksızlığa tüy diktiler! Sözcü TV'den tarihi jakuzi arsızlığı

İki dev bankadan yapılan altın tahmini! Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası tam gaz yükselişe girdi!

CHP ve DEM Parti’de tabela düşmanlığı! Faşizmde de müttefikler

YSK kararını verdi! 7 bölgede seçimler yeniden yapılacak
Gündem Ömer Öcalan Rum basınına öttü! Skandal sözler
Gündem

Ömer Öcalan Rum basınına öttü! Skandal sözler

Yeniakit Publisher
2024-04-16 21:44:00 -
Ömer Öcalan Rum basınına öttü! Skandal sözler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Rum basınına skandal bir açıklama yaptı. Öcalan, "Öcalan’ı siyasi ve ideolojik bir lider olarak gördüğümüz için bu çözümün de tek muhatabıdır. Dolayısıyla bu çözümün adresi İmralı Cezaevidir. Tüm çözüm görüşmeleri onunla yapılmalı." dedi.

Türkiye'yi zaman zaman Avrupa'ya şikayet eden Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yine aynı görevi üstlendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi medyasına konuşan Öcalan skandal açıklamalar yaptı.

Alpha News'ten Elina Stamatiu'ya röportaj veren Ömer Öcalan, konuşmasının başından sonuna kadar teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın isminin geçtiği her yerde 'sayın' ifadesini kullandı. Öcalan'a İmralı'da 'tecrit' uygulandığını belirterek bu uygulamayı 'şikayet' eden Dem Partili vekil, gazetecinin "Bir politikacı ve Öcalan’ın yakını olarak Batılı güçlere, Avrupa ve ABD’ye, hangi mesajı göndermek istersiniz?" sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi. Ömer Öcalan cevabında "Bir kere daha sizin aracılığınızla tüm Avrupa ülkelerine ve uluslararası güçlere, rollerini olumlu bir şekilde oynamaları çağrısında bulunmak istiyorum." dedi.

Skandal sözler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fikir ve düşüncelerinin Orta Doğu’da yaşayan halklar için özgürlük umudu olduğunu öne süren Ömer Öcalan, skandal ifadeler kullandı. Ömer Öcalan, Ortadoğu'da sorunun çözümünün teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan geçtiğini öne sürdü. Ömer Öcalan "Abdullah Öcalan konusunda Sayın Öcalan’ı siyasi ve ideolojik bir lider olarak gördüğümüz için bu çözümün de tek muhatabıdır. Dolayısıyla bu çözümün adresi İmralı Cezaevidir. Tüm çözüm görüşmeleri onunla yapılmalı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ömrü uzun değil" demişti! Haddini ve boyunu aşan Öcalan'a soğuk duş
"Türkiye'nin ömrü uzun değil" demişti! Haddini ve boyunu aşan Öcalan'a soğuk duş

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türkiye'nin ömrü uzun değil" demişti! Haddini ve boyunu aşan Öcalan'a soğuk duş

PKK/HDP/YSP'li Ömer Öcalan hakkında Abdullah Öcalan soruşturması!
PKK/HDP/YSP'li Ömer Öcalan hakkında Abdullah Öcalan soruşturması!

Siyaset

PKK/HDP/YSP'li Ömer Öcalan hakkında Abdullah Öcalan soruşturması!

Bebek katilinin yeğeni DEM'li Ömer Öcalan'dan tepki çeken paylaşım!
Bebek katilinin yeğeni DEM'li Ömer Öcalan'dan tepki çeken paylaşım!

Gündem

Bebek katilinin yeğeni DEM'li Ömer Öcalan'dan tepki çeken paylaşım!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23