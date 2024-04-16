Ömer Öcalan Rum basınına öttü! Skandal sözler

Türkiye'yi zaman zaman Avrupa'ya şikayet eden Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yine aynı görevi üstlendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi medyasına konuşan Öcalan skandal açıklamalar yaptı.

Alpha News'ten Elina Stamatiu'ya röportaj veren Ömer Öcalan, konuşmasının başından sonuna kadar teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın isminin geçtiği her yerde 'sayın' ifadesini kullandı. Öcalan'a İmralı'da 'tecrit' uygulandığını belirterek bu uygulamayı 'şikayet' eden Dem Partili vekil, gazetecinin "Bir politikacı ve Öcalan’ın yakını olarak Batılı güçlere, Avrupa ve ABD’ye, hangi mesajı göndermek istersiniz?" sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi. Ömer Öcalan cevabında "Bir kere daha sizin aracılığınızla tüm Avrupa ülkelerine ve uluslararası güçlere, rollerini olumlu bir şekilde oynamaları çağrısında bulunmak istiyorum." dedi.

Skandal sözler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fikir ve düşüncelerinin Orta Doğu’da yaşayan halklar için özgürlük umudu olduğunu öne süren Ömer Öcalan, skandal ifadeler kullandı. Ömer Öcalan, Ortadoğu'da sorunun çözümünün teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan geçtiğini öne sürdü. Ömer Öcalan "Abdullah Öcalan konusunda Sayın Öcalan’ı siyasi ve ideolojik bir lider olarak gördüğümüz için bu çözümün de tek muhatabıdır. Dolayısıyla bu çözümün adresi İmralı Cezaevidir. Tüm çözüm görüşmeleri onunla yapılmalı." ifadelerini kullandı.