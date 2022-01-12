Yeğen Öcalan partisini şirin gösterme peşinde!
Terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla milletin aklı ile dalga geçmeye çalışıyor.
Yeni Akit Ankara
Çocukları dağa kaçıran, milletvekillerinin teröristlerle kucak kucağa fotoğrafları çıkan HDP’nin, Şanlıurfa Milletvekili ve elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda partisinin yıpratılmaya çalışıldığını savundu.
Öcalan yaptığı paylaşımda, “Partimiz üzerinde psikolojik bir harp yürütülüyor. Partimiz ne istiyor; Kürt sorununda demokratik ve eşit yurttaşlık temelinde çözüm istiyor. Ülkede gelir dağılımında adalet istiyor. Demokratik bir anayasa ve Kürt ulusunun haklarının kabul edilmesi için mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.