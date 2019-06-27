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Ömer Keskin kimdir? Van Müftüsü Ömer Keskin nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Van İl Müftülüğüne Ömer Keskin getirildi. Van Müftüsü olan Ömer Keskin 2007 yılında Amasya ili Suluova ilçesi müftülüğüne atandı. Dört yıl bu görevi yürüttükten sonra 2011-2014 yıllarında Çaycuma İlçe Müftülüğü, 2014 Aralık Ayında da Gaziantep Şehitkamil İlçe Müftülüğü görevine atandı. İyi derecede Arapça bilen Müftü Ömer Keskin Şehitkamil İlçe Müftüsü görevini sürdürüyordu. Peki Van Müftüsü olan Ömer Keskin kimdir? Ömer Keskin nereli ve kaç yaşında?

27 Haziran 2019 Perşembe 10:29
Ömer Keskin kimdir? Van Müftüsü Ömer Keskin nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Van İl Müftülüğüne Ömer Keskin getirildi. Van Müftüsü olan Ömer Keskin 2007 yılında Amasya ili Suluova ilçesi müftülüğüne atandı. Dört yıl bu görevi yürüttükten sonra 2011-2014 yıllarında Çaycuma İlçe Müftülüğü, 2014 Aralık Ayında da Gaziantep Şehitkamil İlçe Müftülüğü görevine atandı. İyi derecede Arapça bilen Müftü Ömer Keskin Şehitkamil İlçe Müftüsü görevini sürdürüyordu. Peki Van Müftüsü olan Ömer Keskin kimdir? Ömer Keskin nereli ve kaç yaşında?

Ömer Keskin kimdir

1964 Adıyaman-Kâhta doğumlu. İlk ve Orta öğrenimini 1985 yılında memleketi olan Adıyaman’da tamamladı. İlk olarak Van-Muradiye-A.Argıtlı köyüne tayin oldu. Kısa bir süre sonra 1985 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girmeye hak kazandı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaparak 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl Şanlıurfa-Ceylanpınar Gümüşsu Tarım işletmesi Camii İmam-Hatibi olarak tayin edildi. Bu arada Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Kelam bilim dalı yüksek lisans programına birinci sıradan girmeye hak kazandı.

Yüksek lisans döneminde “İbni Teymiyye’ de şirk kavramı” adlı tez üzerinde çalıştı. Yüksek lisansla beraber Diyanet İşleri başkanlığı İstanbul Haseki eğitim merkezi 3.Dönem Yüksek Lisans ve Doktora bölümüne de kayıt yaptırdı. Burada 30 Ay içinde Arapça ve İslam’ın temel kaynakları üzerine ihtisas yaptı. Yüksek Lisans ve 30 Aylık Eğitim merkezini beraber yürüttü. 13 Mayıs 1993 tarihinde söz konusu eğitim merkezini bölüm ikincisi olarak bitirerek, 1993 yılında Trabzon-Köprübaşı İlçe Müftülüğüne atandı. 5 yıl burada çalıştı.

1998 Yılında Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Müftülüğüne atandı. Burada da yaklaşık 9,5 yıl başarılı bir hizmet yürüttü. Bu hizmetleri Türkiye Diyanet Vakfı genel merkezince de iki kez teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. 2007 yılında ise Amasya ili Suluova ilçesi müftülüğüne atandı. Dört yıl bu görevi yürüttükten sonra 2011-2014 yıllarında Çaycuma İlçe Müftülüğü, 2014 Aralık Ayında da Gaziantep Şehitkamil İlçe Müftülüğü görevine atandı. Orta derecede İngilizce ve iyi derecede Arapça bilen Müftü Ömer Keskin Şehitkamil İlçe Müftüsü görevini sürdürdü, evli ve üç çocuk babasıdır. 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:29
  1. Yozgat
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. Amasya
  7. Adıyaman
  8. Ömer Keskin kimdir?
  9. Van Müftüsü Ömer Keskin nereli?

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