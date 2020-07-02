Ömer Halisdemir'in referansı emekli Astsubay Erdem Kılıç'tan amansız takip! Yüzlerce kilometre sonunda firari FETÖ’cü Zekeriya Öz’e ulaştı

Kumpas mağduru emekli Astsubay Erdem Kılıç, FETÖ’cü savcı Hikmet Usta’yı Almanya Düsseldorf yakınlarındaki Wuppertal’da bulduktan sonra peşini hiç bırakmadı. Günler boyu ve yüzlerce kilometre süren takip, Erdem Kılıç’ı Hollanda’nın Rotterdam kentinde, kayıplara karıştığı 10 Ağustos 2015’ten beri kimsenin görmediği FETÖ’cü eski savcı Zekeriya Öz’e götürdü.

Takibe devam kararı aldı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdem Kılıç hayatını karartan kumpas soruşturmayla 3 yıl hapis yatmasına neden olan FETÖ’cü savcı Hikmet Usta’nın izine, yaşadığı Almanya’da rastlamış ve alışveriş merkezinde görüntülerini çekmişti. Eve geldikten sonra defalarca görüntüleri izledi. O gün kendi kendine takibe devam etme kararı aldı. Fırsat buldukça Hikmet Usta’yı izleyecek ve tüm bağlantılarına ulaşacaktı. Bunu da adaletin tecelli etmesi adına Türk güvenlik birimleriyle paylaşacaktı.

Arkadaşlarıyla nöbetleşe takip etti

Ertesi gün bu fikrini birkaç gurbetçi arkadaşına açtı. Hikmet Usta’yı nöbetleşe izleyeceklerdi. Neredeyse gün aşırı aralarından biri Hikmet Usta’nın evinin yakınlarında bir yere otomobilini park ediyor, firari savcının evden çıkmasıyla takip başlıyordu.

İki FETÖ'cü buluştu

Hikmet Usta bir gün evden çıkarak Hollanda’nın Rotterdam kentine gitti. Erdem Kılıç gölge gibi peşindeydi. Firari savcı bir restorana oturdu. Yanına gelen kişi kendisi gibi firari FETÖ’cü olan savcı Zekeriya Öz’dü. Zekeriya Öz hakkında çıkartılan tutuklama kararını önceden öğrenmiş, 10 Ağustos 2015 günü sırra kadem basmıştı. Nerede olduğu bilinmiyordu. İşte o gün Rotterdam’da görülen Zekeriya Öz artık Türk istihbaratının radarına girmişti.

Hamburg, Mannheim, Köln

Bir süre Hollanda-Almanya hattında gizlice gidip gelen Zekeriya Öz, sonrasında Hamburg yakınlarında büyük ve korunaklı bir binada hayatını sürdürmeye başladı. Kendisini Avrupa’da bulunan FETÖ’cü işadamları finanse ediyordu. Bir süre sonra ise Mannheim yakınlarında lüks bir villaya taşındı. Bu villada kendisini konaklatan ise yine bir FETÖ şüphelisi emekli pilot Albay Fatih Durmuş’tu.

Öz’ün beş koruması var

Zekeriya Öz deşifre olunca Mannheim’ı da terk etti. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, şu anda Köln yakınlarında yaşıyor. Kendisine uzun yıllardır Almanya’da yaşayan ve aslen Kahramanmaraşlı olan Can isminde bir kişi 24 saat refakat ediyor. Öz’ün 4 koruması daha var.

Halisdemir’e referans oldu

Emekli Astsubay Erdem Kılıç’ın hayatındaki ilginç kesitlerden biri de 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’le olan tanışıklığı. Uzman çavuş olarak TSK’da görev yapan Ömer Halisdemir’i astsubaylığa geçişinde refere eden isim Erdem Kılıç’tı. Erdem Kılıç, Ömer Halisdemir için şunları söyledi: “Yiğit bir delikanlıydı. O yiğidin astsubaylığa geçişinde bir nebze de olsa katkım oldu. ”

"Adalet istiyorum"

Erdem Kılıç zaman zaman Almanya’ya gitse de artık Türkiye’de yaşıyor. Resimle ilgilenen Kılıç’ın tek isteği, kendisini haksız yere tutuklayıp hayatından 3 yıl çalan ve ülkenin geleceğine zarar veren FETÖ’cülerin Türkiye’ye getirilmesi ve adil bir şekilde yargılanması. Erdem Kılıç, şunları söyledi: “Emniyette işkence gördüm. Hayatımın sonuna kadar bu vatan hainleriyle mücadele etme kararını o nezarethanelerde aldım. Adalet istiyorum.”