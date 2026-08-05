Ömer Halisdemir Üniversitesi Dünya sıralamalarında sıçrama yaptı!

DURSUN SUNA

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, düzenlediği basın toplantısında yükseköğretim kurumunun son yıllarda elde ettiği akademik, bilimsel ve uluslararası başarıları kamuoyuyla paylaştı. Uslu, üniversitenin güçlü akademik kadrosu, gelişen eğitim altyapısı ve araştırma odaklı çalışmalarıyla Türkiye'nin yükselen üniversiteleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in adını taşıyan 34 yıllık üniversitenin bugün 27 bin 88 öğrenciye ve bin 118'in üzerinde akademik personele ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Uslu, üniversitede 16 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, 1 yüksekokul ve 19 uygulama ile araştırma merkezinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Merkez yerleşke başta olmak üzere 5 ayrı kampüste eğitim verildiğini ifade eden Uslu, üniversitenin 353 derslik, 193 laboratuvar ve 9 konferans salonuyla modern bir eğitim altyapısına sahip olduğunu, Üniversitede ayrıca Tıp Fakültesi ile modern Diş Hekimliği Hastanesinin de hizmet verdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Hasan Uslu, öğrenci odaklı anlayışla eğitim programlarını sürekli güncellediklerini belirterek 2025-2026 ve 2026-2027 eğitim-öğretim dönemlerinde Veri Bilimi ve Analitiği Güvenliği Teknolojisi, Robotik ve Yapay Zekâ, Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği, Akıllı Sera Teknolojileri, İnsansız Araç Teknikerliği, Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği, Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Özel Eğitim Öğretmenliği ile çevre ve tarım odaklı birçok yeni programın ilk kez öğrenci kabul ettiğini veya edeceğini açıkladı.

Türkiye'de yüzde 100 İngilizce eğitim veren tek Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde öğrencilerin burs ve yurt ihtiyaçlarının Ayhan Şahenk Vakfı tarafından desteklendiğini de hatırlattı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin uluslararası sıralamalarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Uslu, Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversite Sıralamalarında dünyanın 2 bin 191 üniversitesi arasında yer aldıklarını ve Türkiye'de 41. sıraya yükseldiklerini, Üniversitenin ilk kez QS World University Rankings Europe 2026 sıralamasına girerek Avrupa'da 701-900 bandında, Türkiye'de ise 50. sırada yer aldığını ifade eden Uslu, THE Impact Rankings 2026'da ise 1501+ bandından 601-800 bandına yükselerek tarihinin en büyük uluslararası sıçramasını gerçekleştirdiğini söyledi.

Üniversitenin ayrıca GreenMetric Dünya Üniversiteleri sıralamasında 254'üncü sıraya yükseldiğini, Türkiye'nin pilot sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs üniversiteleri ile "Spor Dostu Kampüs" unvanına sahip seçkin üniversiteler arasında bulunduğunu söyledi.

Ar-Ge çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projelerin her geçen yıl arttığını, Niğde Teknopark aracılığıyla girişimcilik ve teknoloji üretimine önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

Üniversitenin Türkiye SiberVatan Programına ev sahipliği yaptığını belirten Uslu, biyopolimer tabanlı tohum kaplama materyali buluşunun ulusal patent aldığını, uluslararası patent sürecinde de olumlu rapor aldığını söyledi. Son iki yılda 30'un üzerinde patent başvurusu yapıldığını belirten Uslu, geliştirilen ince film güneş pilleriyle yüzde 40 daha yüksek verim elde edildiğini kaydetti.

TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü, Emirates Energy Awards 2025 ödülü, enerji verimliliğinde Türkiye birinciliği, bitki koruma alanında Türkiye birinciliği ve uluslararası spor organizasyonlarında elde edilen dünya şampiyonluklarıyla dikkat çeken Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında Türkiye'nin örnek yükseköğretim kurumlarından biri olmayı sürdürüyor.