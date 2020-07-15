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15 Temmuz

Ömer Halisdemir kimdir? | Ömer Halisdemir nerede şehit oldu?

Ömer Halisdemir hayatı | 15 Temmuz kahramanlarından biri de Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'dir. Darbe girişimini engellemek için hain darbeci generali vurarak öldürdü. Halisdemir hain generalin yanındaki hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. 15 Temmuz'un 4. senesinde milyonlar vatan kahramanlarından Ömer Halisdemir'in hayatını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 08:27:00 -
Ömer Halisdemir kimdir? | Ömer Halisdemir nerede şehit oldu?

15 Temmuz’un kahramanlarından, darbe girişiminin seyrini değiştiren kişi olarak anılan Ömer Halisdemir unutulmadı. 15 Temmuz’un 4. Yılında milyonlarca kişi kahraman Ömer Halisdemir’in hayatını araştırmaya başladı.

Ömer Halisdemir kimdir? | Ömer Halisdemir nerede şehit oldu?

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974 yılında Niğde Bor’da dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş; otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrinin değiştiren kişi olarak anılan Ömer Halisdemir'in cenazesi Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.

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