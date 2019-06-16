Ömer El Beşir hakkında flaş gelişme

Sudan Başsavcısı Velid Seyyid Ahmed, Hartum’da düzenlediği basın toplantısında, devrik lider Ömer El Beşir dönemindeki yolsuzluk davalarının soruşturulduğunu ve eski rejimin sembollerine karşı 41 dava açıldığını ifade ederek, prosedürlerin önümüzdeki hafta tamamlanacağını ve Beşir’in hakim karşısına çıkacağını söyledi.

Sudan Başsavcısı Velid Seyyid Ahmed, devrik lider Ömer el-Beşir'in yakında hakim karşısına çıkacağını açıkladı

Sudan Başsavcısı Ahmed, Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Beşir dönemindeki yolsuzluk davalarının soruşturulduğunu ve eski rejimin sembollerine karşı 41 dava açıldığını ifade ederek, prosedürlerin önümüzdeki hafta tamamlanacağını ve Beşir'in hakim karşısına çıkacağını söyledi.

"Tartışmalı bir meseledir"

Başkentin merkezindeki oturma eylemlerinde yaşanan olayları görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi (AGK) toplantısına davet edildiğini belirten Velid Seyyid Ahmed, “Oturma eylemi bölgesinin dağıtılması konusu tartışmalı bir meseledir. Bu konuda incelemelerimizi ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sonraki süreçte ordu bünyesinde kurulan Askeri Geçiş Konseyi, 3 yılın sonunda seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Buna rağmen Sudan'da bir grup yönetimin bir an önce sivillere devredilmesi çağrısı yapıyor.

Askeri Geçiş Konseyi, devrik lider Beşir ve ona yakın çok sayıda üst düzey ismin başkentteki Kuber Hapishanesi'ne konulduğunu açıklamıştı.