Ömer Döngeloğlu koronavirüsü böyle anlatmıştı

Koronavirüsten hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Hoca, katıldığı bir programda koronavirüsü böyle anlatmıştı.

Ömer Döngeloğlu yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıklar sadece bedeni çürüten bir hastalık değil. Biz asıl bu salgının bizdeki başlayan salgının bir sonucu olduğunu görmemiz lazım. Biz de salgın bir namazsızlık var. Biz de salgın bir yalancılık vardı. Biz de yuvayıkan bir ortam vardı. Biz de salgın bir kanunsuzluk vardı. Tabi ki Allah buna sabretmeyecekti. Allah hep bekliyor. Biz tövbe edersek Allah bize yardım eder. Bu bir yanlışımızdan dönüşe bir vesile olsun" dedi.