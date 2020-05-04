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Ömer Döngeloğlu koronavirüsü böyle anlatmıştı

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hocanın geçtiğimiz koronavirüse ilişkin yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 00:04:00 -

Koronavirüsten hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Hoca, katıldığı bir programda koronavirüsü böyle anlatmıştı.

Ömer Döngeloğlu yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıklar sadece bedeni çürüten bir hastalık değil. Biz asıl bu salgının bizdeki başlayan salgının bir sonucu olduğunu görmemiz lazım. Biz de salgın bir namazsızlık var. Biz de salgın bir yalancılık vardı. Biz de yuvayıkan bir ortam vardı. Biz de salgın bir kanunsuzluk vardı. Tabi ki Allah buna sabretmeyecekti. Allah hep bekliyor. Biz tövbe edersek Allah bize yardım eder. Bu bir yanlışımızdan dönüşe bir vesile olsun" dedi.

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