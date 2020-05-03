Ömer Döngeloğlu cenazesi nereye defnedilecek?

Geçtiğimiz günlerde ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Döngeloğlu'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Döngeloğlu hayatını kaybetti.Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

Korona Virüs teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ve bu gün hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu’nun cenazesi yakınları tarafından alındı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nin morgundan Döngeloğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak mezarlığa götürüldü.

Belediye Başkanı acı haberi duyurdu

Acı haberi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi. Kartoğlu, "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn... Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muhterem hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

Ömer Döngeloğlu kimdir?

1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.