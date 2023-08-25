Ömer Çelik'ten Türk Yahudi Toplumu'na teşekkür

İSTANBUL

Türk Yahudi Toplumu, Yunanistan'ın Kos Adası'ndaki caminin restorasyonu için çalışmaya gönüllü olduklarını bildirdi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Türk Yahudi Toplumu, X sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e Kos Adası'ndaki sinagogu restore ettikleri için teşekkürlerini sundu.

Paylaşımda "Bugün güzel Kos Adası'na sevinçle geldik. Kos sinagogunu restore ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kos camisinin hala bu harap durumda olduğunu görmek bizi ne yazık ki çok üzdü." ifadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Antakya Sinagogu'nun yıkıldığı hatırlatılan paylaşımda, ancak Türk Yahudi cemaatinin sinagogu yeniden inşa edip hayata döndüreceği kaydedildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bize Kos'taki İstanköy Camisi'nin yeniden inşasında izin verirseniz, biz de Yunan yetkililerin gözetiminde bu konuda çalışmaya gönüllüyüz. İnançlarımıza hayat verelim, bir ve tek tanrımızın evlerini şereflendirelim."

- "Tüm inançların özgürce yaşaması insanlık idealidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de X sosyal medya platformunda, vakfın paylaştığı mesajı alıntılayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e ve tüm kutsal kitaplara faşist saldırılar sürerken, Yahudi vatandaşlarımız tüm dünyaya ve Avrupa'ya inanç hürriyetine ve değerlerine saygı anlamına gelen çok değerli ve nazik bir not iletmişler. Bu hassasiyet ülkemizin ortak değeridir. Tüm inançların özgürce yaşaması insanlık idealidir. Yahudi vatandaşlarımızı bu hassasiyetlerinden dolayı kutluyoruz."