Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya DAEŞ tepkisi!

İsrail'in Gazze'ye yönelik zumünü değerlendiren Çelik, Birlşemiş Milletler'i eleştirerek, “BM zaten hiçbir şey yapamıyor. En azından genel sekreterleri bunun dehşet olduğunu ifade ediyor. Ama kurumsal olarak hiçbir şey yapamıyor. İsrail buna bile tahammül edemiyor." dedi.

"İsrail kendisi dışında bir sesin duyulmasına tahammül edemiyor." yorumunda bulunan Çelik, "İsrail'in artık Gazze'deki saldırısı oradaki masum insanları hedef aldığı gibi uluslararası düzeni uluslararası hukuku ve uluslararası kurumları da hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik İsrail'in masum sivilleri hedef aldığına dikkat çekerek, "Şu anda Netanyahu hükümeti Hamasla mücadele ettiğini söylerken yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. Şimdi bütün bunlar örgüt mensubu muydu? Bütün bunlar bir teşkilat mensubu muydu? Bütün bunlar sivil ve masum insanlar. Bunlar herhangi bir askeri niteliği olmayan insanlar." şeklinde konuştu.

Çelik Netenyahu zihniyetinin DEAŞ zihniyeti ile bir farkının olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

Şu anda Netanyahu'nun zihniyetinin DEAŞ'ın zihniyetinden bir farkı yok. Yani bir şekilde bu işgale, bu saldırganlığa, bu soykırım faaliyetlerine karşı çıkan herkesi kriminalize etmeye çalışıyorlar. Hiçbir şekilde Türkiye buna boyun eğmez. Biz buna boyun eğmeyiz.

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