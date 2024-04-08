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Gündem Ömer Çelik'ten Gazze provokasyonlarına ilişkin sert açıklama!
Gündem

Ömer Çelik'ten Gazze provokasyonlarına ilişkin sert açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 22:30:00 - 2024-04-08 22:57:18
Ömer Çelik'ten Gazze provokasyonlarına ilişkin sert açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alanlara sert sözlerle cevap verdi.

Taksim'deki "İsrail'le ticaret" eyleminde yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Gazze üzerinden kara propaganda başlatıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik provokatörlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla set karşılık verdi.

"Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir." diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD’de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur…" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçektir. Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim’den bugüne Gazze’ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti tüm dünyanın malumudur. Cumhurbaşkanımız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegâne liderdir. Cumhurbaşkanımız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür.
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Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir.

Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD’de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur…

Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir.

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